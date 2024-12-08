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Trendyol Süper Lig'de Golsüz İlk Yarının Ardından RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor Maçı

Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ve Atakaş Hatayspor'un maçı ilk yarıda 0-0 berabere sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 19:58
Trendyol Süper Lig'de Golsüz İlk Yarının Ardından RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor Maçı

Trendyol Süper Lig'de Golsüz İlk Yarının Ardından

RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor arasındaki mücadelede ilk yarı golsüz berabere tamamlandı. Maçın 15. haftasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, her iki takımın da geliştirdiği fırsatlarda sonuç alamaması nedeniyle 0-0 sona erdi.

İlk Yarıda Öne Çıkan Anlar

Karşılaşmanın 12. dakikasında, Crespo sağdan ortaladığı topa Kemen ceza sahası içinde kafayla vurdu, ancak meşin yuvarlak direkten döndü.

15. dakikada Cemali Sertel'in ortasında, ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Bamgboye'nin vuruşunda kaleci Mohammed Şengezer topu kornere çeldi.

30. dakikada Atakaş Hatayspor'un geliştirdiği atakta, Görkem Sağlam ceza alanı dışından sol çaprazdan şutunu çekti, fakat top üst direğe çarparak kale çizgisine inince ağlarla buluşamadı.

Alınan bu sonuçla birlikte, ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Futbolseverler, ikinci yarıda takımların performansının nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor.

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