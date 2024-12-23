Trendyol Süper Lig'de İlk Yarının Sonuçları: Galatasaray Farkı 8 Puan Açıkladı

Trendyol Süper Lig'de 17. Haftanın Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig, 17. hafta maçlarının tamamlanmasıyla ilk bölümünü geride bıraktı. Ligdeki heyecan, İstanbul derbisinin sonuçlarıyla devam etti. RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadele 2-2 berabere sona erdi.

Diğer önemli karşılaşmada Adana Demirspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Bu hafta oynanan 7 maçta, ev sahibi takımlar 3, konuk takımlar ise 2 galibiyet aldı. Ayrıca 4 karşılaşma berabere tamamlandı. Tüm maçlarda toplamda 24 gol atıldı.

Galatasaray’ın Hızla Yükselişi

Lider Galatasaray, Bellona Kayserispor'u 5-1 gibi farklı bir skorla yenerken, puanını 44'e çıkartarak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 8 puana çıkarmayı başardı. Fenerbahçe, Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşadı ve 36 puanla ikinci sırada yer alıyor. Reeder Samsunspor ise 30 puanla üçüncü sırayı koruyor.

17. Hafta Maç Sonuçları

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında elde edilen sonuçlar şöyle:

ikas Eyüpspor - Fenerbahçe: 1-1

Net Global Sivasspor - Reeder Samsunspor: 0-0

Beşiktaş - Corendon Alanyaspor: 1-1

Gaziantep FK - Onvo Antalyaspor: 2-0

Bellona Kayserispor - Galatasaray: 1-5

Göztepe - Çaykur Rizespor: 3-0

Trabzonspor - Sipay Bodrum FK: 1-0

RAMS Başakşehir - Kasımpaşa: 2-2

Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor: 1-3

Puan Durumu

17. hafta sonunda oluşan puan durumu ise şu şekildedir:

Takım O G B M A Y P 1. Galatasaray 16 14 0 2 47 19 44 2. Fenerbahçe 16 11 3 2 36 15 36 3. Reeder Samsunspor 16 9 3 4 29 17 30

Not: Adana Demirspor’a 3 puan silme cezası verilmiştir.