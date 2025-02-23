Trendyol Süper Lig'de Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, Göztepe'yi tek golle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:39
Trendyol Süper Lig'de Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'un Galibiyeti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Bellona Kayserispor, evinde Göztepe'yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşma boyunca her iki takımda önemli pozisyonlar buldu.

Maçın Önemli Anları

Maçın en dikkat çekici anlarından biri, 48. dakikada yaşandı. Kartal Kayra Yılmaz tarafından kullanılan kornerde, Gökhan Sazdağı’nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

51. dakikada Göztepe önemli bir gol pozisyonu yakaladı. Sol kanattan Djalma’nın ortasına hareketlenen Matsuki, altıpas üzerinde gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Bilal Bayazıt topu çelmeyi başardı.

55. dakikada, Cardoso’nun uzun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Nazon, ceza sahasında rakip oyuncusunu çalımlayıp şutunu çekti. Ancak Göztepe kalecisi Lis, topu yatarak çıkarttı.

89. dakikada Göztepe atağında, Nazım Sangare’nin ortasında Kubilay Kanatsızkuş, altıpas içerisinde iyi yükseldi fakat kafa vuruşu üst direğe çarparak auta gitti.

Son dakikalarda ise, 90+5'te Ackah'ın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunu, savunma oyuncuları yatarak uzaklaştırdı.

Karşılaşma, Kayserispor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi ve takım 3 puanın sahibi oldu.

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