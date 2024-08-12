Trendyol Süper Lig'de Rizespor ve Başakşehir Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig Açılış Maçı Sonucu

2023 sezonunun ilk haftasında Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Maç, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşma boyunca iki takım da etkili pozisyonlar yakaladı. 86. dakikada, Muhammet Taha Şahin'in ceza sahası dışından çektiği şut, kale direğinin üstünden auta gitti.

Maçın son dakikalarında gelişen olaylarda ise 89. dakikada Olawoyin'in şutu savunmaya çarptı. Oyun alanına geri dönen topu kontrol eden Papanikolaou, kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldı ancak kaleci başarılı bir müdahaleyle gole izin vermedi.

Sonuç olarak, karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.