Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ve Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Karşılaşma

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Net Global Sivasspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Maçın kıran kırana geçen mücadelesi sonunda takımlar 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

İlk Yarıda Geçen Heyecan Verici Anlar

Maçın 52. dakikasında, Sivasspor'dan Augusto, defansın hatasını değerlendirerek ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı. Ancak Kaleci Nikolic, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

Alanyaspor Beraberliği Sağladı

56. dakikada Alanyaspor, takım oyununu mükemmel bir şekilde sergileyerek beraberliği sağladı. Makouta, sol kanattan yaptığı ortaya Cordova'nın kafayla yaptığı vuruşla golü buldu ve durumu 1-1'e getirdi.

İkinci Yarıda Göz Dolduran Pozisyonlar

58. dakikada Sivasspor, Murat Paluli'nin sağ kanattan yaptığı ortada Koita ile önemli bir pozisyon yakaladı, ancak Kaleci Ertuğrul Taşkıran ayaklarıyla topu kurtardı.

80. dakikada Alanyaspor'dan Moutoussamy, ceza sahası içinde etkili bir vuruş yaptı. Ancak, kaleci Ertuğrul, topu kornere çevirerek gole izin vermedi.

Son Dakikalar Dramatik Anlarla Dolu

Karşılaşmanın sonlarına doğru, 90+2. dakikada Emre Gökay, sağ kanattan çarpıcı bir orta yaptı. Rodrigues, ceza sahasında topla buluştu ancak sert vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Sonuç olarak, maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Her iki takım da sahadan puanla ayrıldı ve ligdeki yoluna devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Net Global Sivasspor ile Corendon Alanyaspor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Alanyasporlu futbolcular gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Net Global Sivasspor ile Corendon Alanyaspor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Alanyasporlu futbolcular gol sevinci yaşadı.