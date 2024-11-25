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Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Adana Demirspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 20:57
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Adana Demirspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarının Kısa Özeti

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Gol ve İlk Yarının Gelişmeleri

Karşılaşmanın başlama düdüğünden sadece 3. dakikada Trabzonspor, Cihan Çanak'ın ver-kaç pası sonrası Cham ile hızlı bir atak gerçekleştirdi. Cham, ceza alanında bulduğu topu sert bir vuruşla kaleci Vedat Karakuş'un üzerinden filelere gönderdi ve durumu 1-0 yaptı.

Maçta hemen ardından, 4. dakikada Yusuf Sarı, sağ çaprazdan ceza alanına girerek şutunu çekti; ancak kaleci Uğurcan Çakır, topu çelerek tehlikeyi önledi.

Hızlı gelen ataklarla devam eden ilk yarıda, 8. dakikada Cihan Çanak'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut, kaleci Vedat Karakuş tarafından son anda kornere çelindi.

24. dakikada Visca'nın pasında Banza, uygun durumda vuruş yapmasına rağmen, topu üstten auta gönderdi. 41. dakikada ise Ali Yavuz Kol'un soldan yaptığı ortada Yusuf Sarı'nın yatarak gerçekleştirdiği şık vuruş, Uğurcan Çakır tarafından sol direk köşesinden çıkarıldı.

Bordo-mavili takım, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayarak avantajını sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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