Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 1-1 Kayserispor — Akbaba ve Benes'in Golleri

Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 1-1 Kayserispor

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanan maçta Eyüpspor, evinde konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma, pozisyonlar ve kritik müdahalelerle dolu bir ikinci yarı izledi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Mateusz Legowski'nin ara pasıyla topla buluşan Umut Bozok altıpasın solundan vuruşunu yaptı; kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi. Dönen topu iyi takip eden Emre Akbaba, kale önünde meşin yuvarlağı ağlara göndererek Eyüpspor'u 1-0 öne geçirdi.

56. dakikada sol kanattan gelen ortada Carlos Mane'nin yerine oyunda olan Cardoso'nun ortasında ceza sahası üzerinde German Onugkha topu kontrol edip şutunu çekti; kaleci Marcus Felipe gole izin vermedi.

70. dakikada Joao Mendes'in pasında topu alan Laszlo Bennes, ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşla uzak köşeyi buldu ve skoru 1-1 yaptı.

87. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Emre Akbaba, sağ içe kat edip pasını Svit Seşlar'a verdi. Seşlar'ın sağ çaprazdan şutunu Bilal Bayazıt köşeye çelerek golü engelledi.

Stat ve hakemler

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Ogün Kamacı

Kadrolar

Eyüpspor (Başlangıç 11): Marcus Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya (Svit Seşlar dk. 85), Nihad Mujakic, Taras Stepanenko, Mateusz Legowski, Denis Draguş, Emre Akbaba, Prince Ampem (Halil Akbunar dk. 72), Umut Bozok. Yedekler: Jankat Yılmaz, Samuel Saiz, Talha Ülvan, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Yalçın Kayan, Baran Ali Gezek, Umut Meraş. Teknik Sorumlu: Atila Gerin.

Kayserispor (Başlangıç 11): Bilal Bayazıt, Aaron Opoku, Youssef Bennasser, Stefano Denswil, Lionel Carole (Arif Kocaman dk. 43, Dorukhan Toköz dk. 72), Furkan Soyalp, Laszlo Benes, Carlos Mane (Indrit Tuci dk. 82), Joao Mendes, Miguel Cardoso, German Onugkha (Talha Sarıarslan dk. 82). Yedekler: Onurcan Piri, Mehmet Eray Özbek, Mustafa Tarık Obut, Kayra Cihan, Enes Melih Gökçek, Nurettin Korkmaz. Teknik Direktör: Radomir Djalovic.

Goller ve kartlar

Goller: Emre Akbaba (dk. 51) — Eyüpspor; Laszlo Benes (dk. 70) — Kayserispor.

Kırmızı kart: Joao Mendes (maç sonu) — Kayserispor.

Sarı kartlar: Emir Ortakaya, Nihad Mujakic, Taras Stepanenko (Eyüpspor); Radomir Djalovic, Furkan Soyalp, Youssef Bennasser, Laszlo Benes (Kayserispor).

Eyüpspor ile Kayserispor arasındaki bu sonuç, her iki takımın ligdeki mücadelelerine puan kayıplarıyla devam etmesine neden oldu. Karşılaşma, özellikle ikinci yarıda yaşanan tempolu ataklar ve kritik kurtarışlarla hatırlanacak.

