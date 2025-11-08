Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 1-1 Çaykur Rizespor (İlk Yarı)
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakika: Kozlowski’nin ceza sahası sağ çaprazına ara pasına yönelen Bayo , Samet’i geçtikten sonra tek vuruşu yakın üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0
13. dakika: Maxim’in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Camara’nın şutunu kaleci Fofana parmaklarının ucuyla çeldi.
14. dakika: Ani gelişen Rizespor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Rak-Saki’nin vuruşu savunmadan sektikten sonra kaleci Zafer’de kaldı.
27. dakika: Orta alanda topla ilerleyen Camara’nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bayo’nun şutu Fofana’dan döndü.
29. dakika: Savunma arkasına sarkan Buljubasic’in vuruşunda direkten dönen topu müsait durumdaki Ali Sowe tamamlayarak skoru eşitledi. 1-1
34. dakika: Sol kanattan ceza sahası gerisinde topla buluşan Buljubasic’in topu düzlettikten sonra uzaklardan çektiği şut üstten az farkla dışarı çıktı.
37. dakika: Topu kapan Camara’nın ara pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Bayo’nun sert şutu yine kaleciden döndü.
Stat ve hakemler
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bahtiyar Birinci, Özcan Sultanoğlu
Kadrolar
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Kevin Rodrigues, Melih Kabasakal, Drissa Camara, Kacper Kozlowski, Maxim, Christopher Lungoyi, Mohamed Bayo
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Badou Ndiaye, Juninho Bacuna, Semih Güler, Deian Sorescu, Emmanuel Boateng, Enver Kulasin, Nazım Sangare, Yusuf Kabadayı, Ogün Özçiçek
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Çaykur Rizespor: Yaha Fofana, Taha Şahin, Attila Mocsi, Samet Akaydın, Casper Hojer, İoannis Papanikolaou, Muhamed Buljubasic, Jesurun Rak-Saki, Qazım Laçi, Emrecan Bulut, Ali Sowe
Yedekler: Erdem Canpolat, Efe Doğan, Khusniddin Alikulov, Mihai Mihaila, Taylan Antalyalı, Vaclav Jurecka, Madibo Sagnan, Mithat Pala, Furkan Orak, Altin Zeqiri
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller ve kartlar
Goller: Mohamed Bayo (dk. 2) (Gaziantep FK), Ali Sowe (dk. 29) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Melih Kabasakal, Zafer Görgen (Gaziantep FK)
