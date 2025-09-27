Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 1-2 Samsunspor — İlk Yarı Özeti

Trendyol Süper Lig 7. hafta maçında Gaziantep FK-Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 18:08
İlk yarı özeti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Gaziantep FK - Samsunspor mücadelesinin ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakika: Zeki Yavru'nun soldan kullandığı köşede Satka'nın indirdiği topu kontrol eden Drongelen, röveşata ile ağları buldu. Kaleci Mustafa Burak Bozan'ın sağından gelen golle skor 0-1 oldu.

19. dakika: Yine Zeki Yavru'nun soldan kullandığı kornerde top üst direkten döndü. Önünde kalan topa topukla vuruş yapan Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 0-2 yaptı.

21. dakika: Rodrigues'in sol çaprazdan sert şutunda top, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesiyle üst direğe çarparak kornere gitti.

39. dakika: Camara'nın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Okan Kocuk topu uzaklaştırdı.

42. dakika: Holse'nin sol kanattan gönderdiği pasa gelişen atakta Coulibaly'nin sol çaprazdan plase vuruşu, kaleci Mustafa Burak Bozan'ın sağından auta çıktı.

45. dakika: Ceza sahası içinde Camara'nın pasıyla topla buluşan Lungoyi'nin plase vuruşu kaleci Okan Kocuk'un solundan ağlarla buluştu ve ev sahibi takım farkı bire indirdi: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Samsunspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

