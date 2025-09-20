Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği, Tongya ile 1-0 önde

İlk yarı özeti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, ikas Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

11. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında Seslar, topu kafayla Kerem Demirbay'a indirdi. Kerem'in ceza sahasında gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Erhan gole izin vermedi.

13. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha tehlikeli geldi. Köşe gönderine yakın noktada yaptığı baskıyla topu kazanan ve soldan ceza sahasına giren Niang'ın şutunda top, kaleci Felipe'den döndü. Pozisyonun devamında Varesanovic'in şutunda top auta gitti.

36. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Göktan Gürpüz'ün pasında savunmanına arkasına sarkan Tongya, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

45+1. dakikada köşe vuruşunu paslaşarak kullanan başkent ekibinde Göktan Gürpüz'ün ceza sahasına ortasında Thalisson'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Maçın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.