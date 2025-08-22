Trendyol Süper Lig: Göztepe, Fatih Karagümrük'ü 2-0 Yendi

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Göztepe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek puanını 7'ye çıkardı; Janderson'ın kafa golü galibiyeti getirdi.

Deplasmanda alınan galibiyetle Göztepe 7 puana yükseldi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, deplasmanda Fatih Karagümrük2-0 yenerek sezonun ikinci galibiyetini aldı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takımın puanı 7'ye yükseldi. Bir maçı eksik olan Fatih Karagümrük ise sezonun ikinci yenilgisine uğradı.

Maçın 51. dakikasında Göztepe ikinci gole çok yaklaştı. Alper Demirol'un ters kafa vuruşunda top, ceza sahası içi sol çaprazda Janderson'un önünde kaldı; bu oyuncunun şutunu kaleci Grbic çıkardı.

65. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Cherni'nin soldan yaptığı ortaya, arka direkte Janderson'un uçarak yaptığı kafa vuruşu sonucu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

Göztepe karşılaşmayı 2-0 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

