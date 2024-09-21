Trendyol Süper Lig: Konyaspor ve Sivasspor İlk Yarıda Eşit Kaldı

Trendyol Süper Lig Maçı: Konyaspor ve Sivasspor'un İlk Yarısı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yer alan TÜMOSAN Konyaspor ile Net Global Sivasspor maçı, ilk yarıda golsüz sona erdi. İlk yarının başında her iki takım da önemli fırsatlar yakaladı ancak gol atma başarısı gösteremediler.

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Karşılaşma boyunca dikkat çeken anlar arasında, 19. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan yaptığı ortada Adil Demirbağ'ın kafa vuruşu, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı. Ardından 20. dakikada Pritchard'ın pası ile ceza sahasına giren Emrah Başsan, kaleci Slowik'e takıldı.

33. dakikada ise korner atışında yaşanan paslaşma sonrasında Charisis, Slowi'ye yönelen bir şut çıkardı, ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Maçın ilk yarısı, tüm bu fırsatlara rağmen 0-0'lık eşitlikle kapandı.