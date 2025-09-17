Trendyol Süper Lig: Misirli.com.tr Fatih Karagümrük 0-0 RAMS Başakşehir — VAR İptali

Trendyol Süper Lig'de ertelenen Misirli.com.tr Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı, Deniz Türüç'ün ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüyle 0-0 tamamlandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 20:55
Trendyol Süper Lig: Misirli.com.tr Fatih Karagümrük 0-0 RAMS Başakşehir

İlk Yarı Özeti

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen Misirli.com.tr Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

27. dakikada RAMS Başakşehir'in golü VAR'dan döndü. Muhammed Şengezer'in uzun pasında Deniz Türüç, kafayla meşin yuvarlağı Ebosele'ye aktardı. Ebosele'nin pasında ceza yayında topla buluşan Shomurodov, ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruşla topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. VAR incelemesinde Deniz Türüç'ün ofsaytta olduğu belirtilerek gol iptal edildi.

31. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Barış Kalaycı'nın şutunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı direk dibinden çıkardı.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı, 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.

