Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 1-1 Corendon Alanyaspor

Maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi. RAMS Başakşehir ile Corendon Alanyaspor puanları paylaştı.

47. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Aliti'nin kendi yarı sahasından kullandığı serbest vuruşta savunmanın arkasına sarkan Ogundu, ceza sahasına girip şutunu çekti; kaleci Muhammed Şengezer topu kurtardı.

51. dakikada Alanyaspor beraberliği sağladı. Orta saha çizgisi yakınında Ba'nın kafayla uzaklaştırmak istediği top Ogundu'nun önünde kaldı. Kafayla topu kontrol eden Nijeryalı futbolcu hızlanıp, ceza yayı sağından kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

53. dakikada RAMS Başakşehir'in golü VAR uyarısıyla iptal edildi. Yusuf Sarı'nın kafayla gönderdiği topu Kemen, altıpas önünde Shomurodov'un koşu yoluna bıraktı; Özbek oyuncunun ceza sahasındaki sert vuruşu ağlarla buluşsa da hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR hakemlerinin ofsayt uyarısı üzerine golü geçersiz saydı.

74. dakikada Makouta'nın havadan verdiği pasla savunmanın arkasına sarkan Ogundu, ceza sahası çizgisi üzerindeki şansında üstten auta giden bir şut çıkardı.

77. dakikada Alanyaspor'un soldan kullandığı korneriyle Mounie ceza sahası içinden kafa vuruşunu yaptı; top önce kaleci Muhammed Şengezer'den sekti, ardından ağlara yönelirken kale çizgisi üzerinde Onur Bulut tehlikeyi uzaklaştırdı.

Kalan bölümde her iki takım da gol bulamayınca karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.