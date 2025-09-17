Trendyol Süper Lig: Samsunspor 0-0 Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Samsunspor - Kasımpaşa karşılaşması golsüz eşitlikle sona erdi. Her iki takım da kritik anlarda gol fırsatları bulsa da fileleri havalandıramadı.

Maçtan önemli anlar

51. dakika: Samsunspor atağında Tomasson'un sağ çaprazdan yaptığı orta-şut karışımı vuruşta top kaleci Gianniotis'i geçti; ancak kale çizgisi önünden sektikten sonra auta çıktı.

82. dakika: Ev sahibi ekibin bir başka tehlikeli atağında Mouandilmadji'nin ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda kaleye giden topu kaleci Gianniotis uzaklaştırdı.

87. dakika: Kasımpaşa atağında Ali Yavuz Kol'un ceza sahası dışından yerden şutunda top direğin dibinden auta gitti ve önemli bir gol şansı kaçtı.

Karşılaşma boyunca iki takım da dengeli bir performans sergiledi; savunmaların öne çıktığı maç 0-0 sonuçlandı.