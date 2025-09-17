Trendyol Süper Lig: Samsunspor 0-0 Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig'in ertelenen 3. hafta maçında Samsunspor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı; önemli pozisyonlar 51', 82' ve 87'de yaşandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 22:02
Trendyol Süper Lig: Samsunspor 0-0 Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig: Samsunspor 0-0 Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Samsunspor - Kasımpaşa karşılaşması golsüz eşitlikle sona erdi. Her iki takım da kritik anlarda gol fırsatları bulsa da fileleri havalandıramadı.

Maçtan önemli anlar

51. dakika: Samsunspor atağında Tomasson'un sağ çaprazdan yaptığı orta-şut karışımı vuruşta top kaleci Gianniotis'i geçti; ancak kale çizgisi önünden sektikten sonra auta çıktı.

82. dakika: Ev sahibi ekibin bir başka tehlikeli atağında Mouandilmadji'nin ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda kaleye giden topu kaleci Gianniotis uzaklaştırdı.

87. dakika: Kasımpaşa atağında Ali Yavuz Kol'un ceza sahası dışından yerden şutunda top direğin dibinden auta gitti ve önemli bir gol şansı kaçtı.

Karşılaşma boyunca iki takım da dengeli bir performans sergiledi; savunmaların öne çıktığı maç 0-0 sonuçlandı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göztepe, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
2
Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe 2-2 Corendon Alanyaspor
3
Trendyol Süper Lig: Samsunspor 0-0 Kasımpaşa
4
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü 2-0 Mağlup Etti | Trendyol Süper Lig
5
Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor: Kadıköy'de 2 Puan Kaybı
6
Real Madrid-Marsilya maçında Filistin bayraklarına izin verilmedi
7
15 Yaş Altı Milli Takımı UEFA Gelişim Turnuvası'nda Belarus'u 3-2 Yendi

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa