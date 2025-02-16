Trendyol Süper Lig: Samsunspor, Konyaspor'u İlk Yarıda Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı Sonuçları
24. haftanın heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İlk Yarıda Öne Geçen Samsunspor
Maçın başlama düdüğünden sadece 2. dakikada, Samsunspor'un Oğulcan Ülgün'den topu kaparak hızlı bir atak gerçekleştiren Celil Yüksel'in pasıyla Bola'nın sert şutuyla bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Konyaspor'un Çabaları Boşa Gitti
36. dakikada yarı sahadan atılan topa hareketlenen Moundilmadji, kaleci Slowik'le tek başına karşı karşıya kalırken, Bazoer’in çizgi önünden topu çıkarmasıyla Konyaspor'un golünü engelledi.
45+2. dakikada Pedrinho'nun sol kanattan kullandığı köşe atışında, Adil Demirbağ’ın kafa vuruşu, direğin dibinden dışarı çıkarken, 45+3’te Emre Kılınç'ın pasında Moundilmadji'nin bekletmeden vuruşu kaleci Slowik tarafından engellendi.
İlk yarı sonunda Reeder Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle takımlar, soyunma odasına gitti.