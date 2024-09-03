Trezeguet Al Rayyan'a Transfer Oldu

Trabzonspor’dan Trezeguet Transferi

Trabzonspor Kulübü, başarılı futbolcusu Trezeguet'nin Al Rayyan kulübüne geçici transferinin gerçekleştiğini açıkladı.

Açıklama ve Anlaşma

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, Borsa İstanbul’a ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (Trezeguet), Al Rayyan FC'ye sezon sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transfer edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Sosyal Medya Duyurusu

Kulübün sosyal medya hesabından da transferle ilgili bilgilendirme yapılarak, anlaşmanın resmi olarak sağlandığı belirtildi.