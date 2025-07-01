TSYD'de Sabri Ugan için Veda Töreni Düzenlendi

Sabri Ugan İçin TSYD Töreni

62 yaşında hayata veda eden ünlü spor spikeri Sabri Ugan için Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından anma töreni düzenlendi. Tören, Ugan'ın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gerçekleştirildi.

Ugan'ın Anısına Katılım Yoğundu

İki gün önce yaşamını yitiren Ugan, Türk spor basınının önemli isimlerinden biriydi. Törene ailesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, merhumun gazeteci dostları ve sevenleri katıldı. Ugan'ın hayat hikayesini ve mesleki duruşunu kutlayan katılımcılar, dostunu son yolculuğunda unutmadı.

Veli Ozan Çakır'dan Anlamlı Mesaj

Törende konuşan Veli Ozan Çakır, Sabri Ugan ile birçok organizasyonda birlikte çalıştığını ifade ederek, "Beraber olduğumuz tüm anlarda güler yüzlüydü. Kendisi işini en iyi şekilde yapıyordu. Çevresindekilere de bunu teşvik ediyordu. Mesleki duruşu ve insanlık değerleriyle herkesin takdirini kazandı," şeklinde konuştu.

Oğlu Doruk Ugan'ın Duygusal Paylaşımı

Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan, babasıyla güzel bir ilişkisi olduğunu ve kendisini örnek aldığını belirtti. "Meslektaşlarına nasıl dokunduğunu anlatıyorlar. Umarım ona iyi bir yol arkadaşlığı yapmışımdır," diyerek duygularını paylaştı.

Cenaze Namazı ve Son Yolculuk

Sabri Ugan için kılınan cenaze namazında, eski futbolcular Suat Kaya ve Kerem İnan ile eski hakem Mete Kalkavan gibi sporun farklı alanlarından isimler yer aldı. Ugan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defin için memleketi Sakarya'ya götürüldü.

Vefat eden spor spikeri Sabri Ugan için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) tören düzenlendi.

Vefat eden spor spikeri Sabri Ugan için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) tören düzenlendi.