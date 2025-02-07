Tuğberk Tanrıvermiş: Avusturya'da Başarıya Koşan Türk Teknik Direktör

Ekim ayında, Avusturya 2. lig takımlarından St. Pölten'in başına geçen teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, altı haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet elde ederek takımını küme düşme hattından kurtararak 8. sıraya yükseltti.

35 yaşında, Avrupa profesyonel futbol liglerinin en genç teknik direktörlerinden biri olan Tanrıvermiş, 26 kişilik kamp kadrosuyla birlikte Antalya'da yaz döneminin ikinci yarısı için hazırlık yapıyor. Takım, geçen yılın ekim ayında 12. sıradayken, şimdi 8. sırada yer almakta.

Başarı İçin Yoğun Çalışma

Tanrıvermiş, Antalya'daki kamp çalışmalarıyla ilgili olarak, Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti: "Burada hem otelde mükemmel bir hizmet var hem de sahalar çok iyi. Bu nedenle hazırlık kampını en iyi şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum."

Yükseliş Hedefi

Teknik direktörlük kariyerine henüz 20'li yaşlarında Galatasaray'da başlayan Tanrıvermiş, daha sonra Roma ve Spezia gibi İtalya'nın üst düzey kulüplerinde çalıştı.

"Ekim ayından itibaren ilk defa profesyonel bir takım aldım. 9 puanla küme düşme hattının 3 puan üstündeydik. Ama oyuncularımızın potansiyelini gördüm ve takımı hızlı bir şekilde yukarı taşıdık," dedi Tanrıvermiş. Şimdi ise takımın hedefi ilk 5 içinde yer almak.

İletişim ve Adaptasyon

İyi derecede Almanca'nın yanı sıra İtalyanca, İngilizce ve Fransızca konuşan Tanrıvermiş, bu sayede takımındaki tüm oyuncularla kolay bir iletişim kuruyor. Avusturya'daki Türk topluluğunun desteklerinden bahseden Tanrıvermiş, "Bana inanılmaz sıcak bir ilgi gösterdiler. Onların yardımıyla buraya kolay adapte oldum," şeklinde konuştu.

İdolü Fatih Terim

Tanrıvermiş, birlikte çalıştığı teknik direktörler arasında Fatih Terim'in kendisine en fazla ilham veren kişi olduğunu ifade ederken, Jose Mourinho ile de önemli bir deneyim yaşadığını belirtti. "Mourinho'yu yakından tanıma ve ondan çok şey öğrenme fırsatı buldum. Çok değerli bir hoca," ifadelerini kullandı.

Avusturya 2. Futbol Ligi takımlarından St. Pölten'in 35 yaşındaki Türk teknik direktörü Tuğberk Tanrıvermiş, küme düşme hattında aldığı takımını 8. sıraya kadar çıkararak büyük bir başarı elde etti. Tanrıvermiş, kamp yaptıkları Antalya'nın Lara bölgesindeki bir otelin sahasında, AA muhabirine açıklama yaptı.

Avusturya 2. Futbol Ligi takımlarından St. Pölten'in 35 yaşındaki Türk teknik direktörü Tuğberk Tanrıvermiş, küme düşme hattında aldığı takımını 8. sıraya kadar çıkararak büyük bir başarı elde etti. Tanrıvermiş, kamp yaptıkları Antalya'nın Lara bölgesindeki bir otelin sahasında, AA muhabirine açıklama yaptı.