TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa'yı İlk Yarıda Geçti: 1-0

Trendyol Süper Lig'de Göz Dolduran Karşılaşma

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında heyecan dolu bir mücadele gerçekleşti. TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken, ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İlk Yarıda Atılan Goller ve Oyunun Seyri

Mücadelenin başlama düdüğüyle birlikte, 3. dakikada Kasımpaşa'dan Taylan Aydın’ın ters kafa vuruşuna kaleci Gianniotis müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi. Devamında 12. dakikada, Guilherme'nin sağ köşeden kullandığı korner sonrası Oğulcan Ülgün'ün şutu üstten dışarı gitti.

19. dakikada Konyaspor, Adil Demirbağ'ın pasında Kramer ile öne geçti. Aşırtma vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Kramer, ev sahibinin 1-0'lık skora ulaşmasını sağladı.

Devamında 32. dakikada, Guilherme'nin sol köşeden kullandığı kornerde Yusuf Erdoğan'ın çektiği şutta Gianniotis bir kez daha başarılı oldu. 33. dakikada ise Melih İbrahimoğlu'nun pasında Kramer'in sert şutu yine Gianniotis tarafından kornere gönderildi.

İlk yarının sonunda TÜMOSAN Konyaspor, 1-0'lık üstünlükle soyunma odasına gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında Kasımpaşa'nın nasıl bir performans göstereceği ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.