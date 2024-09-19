Turgay Demirel, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı İçin Adaylık Başvurusu Yaptı

Turgay Demirel, Başkanlığa Adaylığını Duyurdu

FIBA Avrupa Onursal Başkanı Turgay Demirel, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) başkanlığı için adaylığını açıkladı. Bu duyuru, TBF’nin 8 Ekim tarihinde gerçekleştireceği genel kurul öncesinde yapıldı.

Türk Basketbolunun Durumu Üzerine Değerlendirmeler

Demirel, yaptığı açıklamada, Türk basketbolunun son 8 yıldaki spor ve yönetim başarısızlıklarına dikkat çekerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Demirel, şunları ifade etti:

"Türk basketbolunun bulunduğu bu durumu hak etmediğine inanıyorum. Amacım basketbolumuzu tarihindeki parlak günlerine döndürmek ve '12 Dev Adam' ruhunu yeniden canlandırmaktır. Basketbol camiasının ve bu spora tutku ile bağlı olan pek çok basketbolseverin görüşleri doğrultusunda, güçlü bir yönetim oluşturacağız."

Basketbolseverlere Mesajı

Demirel, basketbolun, tüm sporseverler için tekrar bir gurur kaynağı olmasını sağlamak için kararlı olduklarını dile getirerek, bu hedefe ulaşacaklarından emin olduğunu kaydetti.