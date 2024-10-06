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Turgutlu Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban Zaferi

Turgutlu'da gerçekleştirilen Yağlı Güreşler'de başpehlivanlık kupasını İsmail Balaban kazandı, etkinlik büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 21:22
Turgutlu Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban Zaferi

Turgutlu'da Büyük Heyecan

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen dördüncü Turgutlu Yağlı Güreşleri, sporseverlerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.

Başpehlivan İsmail Balaban

Bu yılki organizasyonda İsmail Balaban, finalde Serhat Gökmen'i yenerek büyük bir başarıya imza atarak başpehlivan unvanını kazandı. Madalyası ve kupasını Belediye Başkanı Çetin Akın'dan alan Balaban, hem seyirciyi hem de jüriyi kendisine hayran bıraktı.

Sosyal Mesaj İçeren Etkinlik

Başpehlivanlar, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Kadına Şiddete Hayır!' yazılı pankartla er meydanına çıkarak önemli bir sosyal mesaj verdiler.

Önemli İsimler Etkinlikte

Bu önemli organizasyonu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve birçok ilgi sahibi takip etti. Turgutlu Yağlı Güreşleri, hem spor hem de toplumsal dayanışma örneği sergiledi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Yağlı Güreşleri, Irlamaz Spor...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Yağlı Güreşleri, Irlamaz Spor Vadisi'nde 14 boyda gerçekleştirildi. Güreşe katılan başpehlivanlar, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kadına Şiddete Hayır!" yazılı pankartla er meydanına çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Yağlı Güreşleri, Irlamaz Spor...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Yağlı Güreşleri, Irlamaz Spor Vadisi'nde 14 boyda gerçekleştirildi. Güreşe katılan başpehlivanlar, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kadına Şiddete Hayır!" yazılı pankartla er meydanına çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Yağlı Güreşleri, Irlamaz Spor...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Yağlı Güreşleri, Irlamaz Spor Vadisi'nde 14 boyda gerçekleştirildi. Güreşe katılan başpehlivanlar, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kadına Şiddete Hayır!" yazılı pankartla er meydanına çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Yağlı Güreşleri, Irlamaz Spor...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Yağlı Güreşleri, Irlamaz Spor Vadisi'nde 14 boyda gerçekleştirildi. Güreşe katılan başpehlivanlar, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kadına Şiddete Hayır!" yazılı pankartla er meydanına çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Yağlı Güreşleri, Irlamaz Spor...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Yağlı Güreşleri, Irlamaz Spor Vadisi'nde 14 boyda gerçekleştirildi. Güreşe katılan başpehlivanlar, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kadına Şiddete Hayır!" yazılı pankartla er meydanına çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Yağlı Güreşleri, Irlamaz Spor...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Yağlı Güreşleri, Irlamaz Spor Vadisi'nde 14 boyda gerçekleştirildi. Güreşe katılan başpehlivanlar, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kadına Şiddete Hayır!" yazılı pankartla er meydanına çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Yağlı Güreşleri, Irlamaz Spor...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Yağlı Güreşleri, Irlamaz Spor Vadisi'nde 14 boyda gerçekleştirildi. Güreşe katılan başpehlivanlar, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kadına Şiddete Hayır!" yazılı pankartla er meydanına çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Yağlı Güreşleri, Irlamaz Spor...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Yağlı Güreşleri, Irlamaz Spor Vadisi'nde 14 boyda gerçekleştirildi. Güreşe katılan başpehlivanlar, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kadına Şiddete Hayır!" yazılı pankartla er meydanına çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Yağlı Güreşleri, Irlamaz Spor...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Yağlı Güreşleri, Irlamaz Spor Vadisi'nde 14 boyda gerçekleştirildi. Güreşe katılan başpehlivanlar, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kadına Şiddete Hayır!" yazılı pankartla er meydanına çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Yağlı Güreşleri, Irlamaz Spor...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Yağlı Güreşleri, Irlamaz Spor Vadisi'nde 14 boyda gerçekleştirildi. Güreşe katılan başpehlivanlar, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kadına Şiddete Hayır!" yazılı pankartla er meydanına çıktı.

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