Türk Basketbol Takımları Avrupa'da 12 Galibiyetle Haftayı Kapattı

Türk basketbol takımları, Avrupa kupalarında bu hafta oynadıkları 14 maçta 12 galibiyet elde ederek dikkat çekici bir başarıya imza attı. Türkiye temsilcileri, erkeklerde 10, kadınlarda ise 4 takım ile bu önemli organizasyonlarda mücadele etmeye devam ediyor.

Erkeklerde, THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ve Manisa Basket yer alırken, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ temsil etmekte.

Kadınlar tarafında ise FIBA Avrupa Ligi'nde ÇBK Mersin ve Fenerbahçe Opet, FIBA Avrupa Kupası'nda da Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Beşiktaş takımları mücadele etmektedir.

Öte yandan, THY Avrupa Ligi'ndeki Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı, rakip oyuncuların rahatsızlanması nedeni ile ertelendi. FIBA Avrupa Kupası'nda ise bu hafta TOFAŞ'ın grubunda maç oynanmadı.

Türk takımlarının hafta içinde Avrupa kupalarında oynadığı maçların sonuçları ise şöyle:

- THY Avrupa Ligi:

Barcelona (İspanya)-Fenerbahçe Beko: 90-63

Anadolu Efes-Kızılyıldız (Sırbistan): 89-67

Anadolu Efes-Partizan (Sırbistan): 86-77

- BKT Avrupa Kupası:

Bahçeşehir Koleji-Dreamland Gran Canaria (İspanya): 73-65

Cedevita Olimpija (Slovenya)-Türk Telekom: 74-80

Hapoel Shlomo (İsrail)-Beşiktaş Fibabanka: 109-101

- Basketbol Şampiyonlar Ligi:

Filou Oostende (Belçika)-Aliağa Petkim: 76-85

RASTA Vechta (Almanya)-Galatasaray: 64-74

Manisa Basket-FMP (Sırbistan): 103-84

Saint-Quentin Basketbol (Fransa)-Karşıyaka: 67-93

- Kadınlar FIBA Avrupa Ligi:

ÇBK Mersin-Beretta Famila Schio (İtalya): 86-52

Umana Reyer Venezia (İtalya)-Fenerbahçe Opet: 71-79

- Kadınlar FIBA Avrupa Kupası:

Galatasaray Çağdaş Faktoring-Kızılyıldız (Sırbistan): 82-75

Beşiktaş-InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya): 80-71