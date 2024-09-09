Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Paralimpik Başarısı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Madalya Başarısı

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler, Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda büyük bir başarı elde etti.

Madalya Dağılımı

Toplamda 74 madalya kazanan bu ülkeler, bunlardan 22'sini altın olarak sıraladı. Fransa'nın başkenti Paris'te sona eren oyunlarda, Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan sporcuları madalya mücadelesi verdi.

Katılan Ülkeler ve Sporcu Sayıları

Oyunlara katılan ülkeler ve sporcu sayıları ise şu şekilde:

Türkiye: 94 sporcu

94 sporcu Özbekistan: 64 sporcu

64 sporcu Kazakhstan: 44 sporcu

44 sporcu Azerbaycan: 18 sporcu

18 sporcu Kırgızistan: 4 sporcu

Ülkelerin Madalya Performansı

Toplam madalya dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Özbekistan: 10 altın, 9 gümüş, 7 bronz (Toplam 26 madalya - 13'üncü sırada)

10 altın, 9 gümüş, 7 bronz (Toplam 26 madalya - 13'üncü sırada) Türkiye: 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz (Toplam 28 madalya - 23'üncü sırada)

6 altın, 10 gümüş, 12 bronz (Toplam 28 madalya - 23'üncü sırada) Azerbaycan: 4 altın, 2 gümüş, 5 bronz (Toplam 11 madalya - 28'inci sırada)

4 altın, 2 gümüş, 5 bronz (Toplam 11 madalya - 28'inci sırada) Kazakistan: 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz (Toplam 9 madalya - 39'uncu sırada)

2 altın, 3 gümüş, 4 bronz (Toplam 9 madalya - 39'uncu sırada) Kırgızistan: 4 sporcu, ancak madalya kazanamadı.

Sporcuların azmi ve ülke destekleri ile Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri, uluslararası arenada önemli bir varlık göstermeye devam ediyor.