Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Paralimpik Başarısı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Madalya Başarısı
Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler, Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda büyük bir başarı elde etti.
Madalya Dağılımı
Toplamda 74 madalya kazanan bu ülkeler, bunlardan 22'sini altın olarak sıraladı. Fransa'nın başkenti Paris'te sona eren oyunlarda, Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan sporcuları madalya mücadelesi verdi.
Katılan Ülkeler ve Sporcu Sayıları
Oyunlara katılan ülkeler ve sporcu sayıları ise şu şekilde:
- Türkiye: 94 sporcu
- Özbekistan: 64 sporcu
- Kazakhstan: 44 sporcu
- Azerbaycan: 18 sporcu
- Kırgızistan: 4 sporcu
Ülkelerin Madalya Performansı
Toplam madalya dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
- Özbekistan: 10 altın, 9 gümüş, 7 bronz (Toplam 26 madalya - 13'üncü sırada)
- Türkiye: 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz (Toplam 28 madalya - 23'üncü sırada)
- Azerbaycan: 4 altın, 2 gümüş, 5 bronz (Toplam 11 madalya - 28'inci sırada)
- Kazakistan: 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz (Toplam 9 madalya - 39'uncu sırada)
- Kırgızistan: 4 sporcu, ancak madalya kazanamadı.
Sporcuların azmi ve ülke destekleri ile Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri, uluslararası arenada önemli bir varlık göstermeye devam ediyor.