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Türk Güreşinde Tarihi Değişim: Lisans Yaşı 8'e Düşürüldü

Türk güreşinde önemli bir adım atılarak lisans çıkarma yaşı 8'e çekildi. Sivas ise Anadolu'nun güreş merkezi olacak.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 11:38
Türk Güreşinde Tarihi Değişim: Lisans Yaşı 8'e Düşürüldü

Türkiye Güreş Federasyonu, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ün başkanlık koltuğuna oturmasının ardından önemli değişiklikler gerçekleştirmeye başladı. Güreşteki lisans çıkarma yaşı 11'den 8'e indirilerek sporcu havuzunun genişletilmesi hedefleniyor. Ayrıca, 2 bin 900 metrekare kapalı alanı olan yeni bir spor salonu inşa edilerek Sivas'ın Anadolu'nun güreş merkezi haline gelmesi amaçlanıyor.

Taha Akgül, Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası sırasında yaptığı açıklamada, federasyon başkanlığına aday olduğu dönemde verdiği sözleri gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Şampiyonada yer alan sporcuların sayısı 6 bin 300'ü buldu ve bu organizasyonun büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak, tüm katılımcılara Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan malzemelerin hediye edildiğini belirtti.

Çocukların Gelişimine Önem Veriliyor

Akgül, güreş tarihinde ilk kez ilk beşe giren sporculara madalya verdiklerini ve toplamda 1000’in üzerinde madalya dağıtacaklarını ifade etti. Şampiyona sonrasında federasyonun gelişim merkezlerinde 10-14 yaş grubundaki çocukların kampa alınıp eğitsel oyunlar, güreş kültürü ve ahlakı gibi konularda eğitim verilerek gelişimlerinin takip edileceğini bildirdi.

Anadolu'nun Güreş Merkezi Sivas Olacak

Akgül, Sivas'ın güreşe katkılarının altını çizerek, "Anadolu'nun güreş merkezini Sivas yapıyoruz" dedi ve yeni spor salonunun 8 minderli olacağını açıkladı. Ayrıca, A Milli Takım kamplarının da burada yapılmasını hedeflediklerini belirtti.

Lisanslı Sporcu Sayısı Artacak

Lisans çıkarma yaşının 8'e düşmesinin tarihi bir adım olduğunu belirten Akgül, "Amacımız olimpiyatlar. Bu çocukları olimpiyatlara hazırlamak için desteklemeliyiz" dedi. Ailelerin ve çocukların güreşe aidiyet hissetmelerinin önemine vurgu yaparak, bu adımın lisanslı sporcu sayısını artıracağını belirtti. 8 yaşındaki çocuklar arasından yetenekli olanların seçilerek çeşitli kamplara dahil edileceğini aktardı.

Akgül, "Teşviki artırarak güreşi sevdireceğiz ve tüm sporcuları olimpiyatlara hazırlayacağız. Önceliğimiz olimpiyatlarda kazanılan madalyalar" diyerek sözlerini noktaladı.

Türkiye Güreş Federasyonu, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ün başkanlığa...

Türkiye Güreş Federasyonu, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ün başkanlığa seçilmesinin ardından önemli hamlelere imza atmaya başladı. Güreşte 11 olan lisans çıkarma yaşı 8'e indirilerek sporcu havuzu ciddi anlamda genişletilecek. Bununla birlikte yapılacak yeni kapalı spor salonuyla Anadolu'nun güreş merkezinin Sivas şehri olması hedefleniyor.

Türkiye Güreş Federasyonu, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ün başkanlığa...

Türkiye Güreş Federasyonu, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ün başkanlığa seçilmesinin ardından önemli hamlelere imza atmaya başladı. Güreşte 11 olan lisans çıkarma yaşı 8'e indirilerek sporcu havuzu ciddi anlamda genişletilecek. Bununla birlikte yapılacak yeni kapalı spor salonuyla Anadolu'nun güreş merkezinin Sivas şehri olması hedefleniyor.

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