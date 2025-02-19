Türk Hava Yolları, CEV Kupası Çeyrek Final Rövanşında BKS Bostik'i Ağırlayacak

TÜRK HAVAYOLLARI, BKS BOSTİK'İ KONUK EDİYOR

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Polonya temsilcisi BKS Bostik'i ağırlayacak. Karşılaşma, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.

Hakemler ve Maç Detayları

Bu önemli mücadelede, Macaristan Voleybol Federasyonu'ndan Tamas Jambor ve Bulgaristan Voleybol Federasyonu'ndan Lyubomir Sirakov hakemlik yapacak.

İlk Maç Sonucu ve Rövanş Stratejisi

Rövanşta, çeyrek finalin ilk maçında BKS Bostik'e 3-1 mağlup olan Türk Hava Yolları, rakibini 3-0 veya 3-1 yenmesi ve ardından oynanacak olan altın sette üstünlük kurması halinde yarı finale yükselebilecek.

Yarı Finalde İtalya Engeli

Turu geçen takım, yarı finalde İtalyan ekibi Igor Gorgonzola ile karşılaşacak.