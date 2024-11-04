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Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Herceg Novi ile Karşılaşıyor

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda yarın Herceg Novi'ye konuk olacak.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 13:06
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Herceg Novi ile Karşılaşıyor

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı CEV Kupası'nda

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turunun ilk maçında yarın Karadağ'ın Herceg Novi ekibiyle karşılaşacak. Müsabaka, Igalo Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Büyük Mücadele

Bu heyecan verici maçın rövanşı ise 13 Kasım'da İstanbul'da oynanacak. Tur atlayan takım, 8'li final turuna yükselme şansına sahip olacak. Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nın bu zorlu mücadelede göstereceği performans, voleybolseverler tarafından merakla bekleniyor.

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