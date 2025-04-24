Türk Okçuluğunun Geleceği Altyapıdan Güçleniyor

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Türk okçuluğunun geleceğinin güvende olduğunu vurguladı. Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde düzenlenen 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix’sinin ilk ayağında yaptığı açıklamada, klasik ve makaralı yay kategorilerinde birçok yetenekli genç sporcunun milli takıma katıldığını belirtti.

Ergin, bu organizasyonun Avrupa kıtasında yapılan ilk açık hava yarışması olduğunu ifade ederek, “Sezonun başlangıcını Dünya Kupası’nın Florida’daki ilk ayağıyla yaptık. Avrupa Grand Prix’si, milli takımın sezon boyunca gösterebilecekleri hakkında ilk izlenimi elde etmek açısından önemli.” dedi.

Makaralı ve klasik yay takımlarının sezona iyi hazırlandığını aktaran Ergin, bu yıl içerisinde düzenlenecek organizasyonlardan başarılı sonuçlar beklediklerini dile getirdi. Ergin, “Bu sene en önemli yarışmamız 5-12 Eylül tarihlerinde Kore’de yapılacak dünya şampiyonası. Önceki dünya şampiyonasında erkek takım olarak gümüş madalya kazanarak bir ilke imza atmıştık. Bu kez madalyanın rengini değiştirerek ülkemize yeni başarılar kazandırmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Ergin, Türk okçuluğunun son yıllarda büyük bir ivme kazandığını vurgulayarak, “Tüm kulüplerimiz Türk okçuluğuna büyük katkı sağlıyor. Antrenörlerin ortaya koyduğu emek inanılmaz. Her yıl, gelecekte madalya kazanma potansiyeline sahip 3-4 sporcuyu milli takıma dahil ediyoruz. Bu, hem gurur verici hem de önemli bir sorumluluk. Milli takım teknik ekibi olarak bu sorumluluğu taşıyoruz ve sporcularımızı uluslararası arenada madalya kazanabilecek seviyeye getirmek için yoğun çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ergin, “Genç sporcularımız sayesinde farklı takım kombinasyonları ile uluslararası şampiyonalarda madalya kazanıyoruz. Sporcu çeşitliliğimiz, Türk okçuluğunun ulaştığı seviye ve sahip olduğu gücü gösteriyor.” diyerek sözlerini noktaladı.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Türk okçuluğunun geleceğinin güvende olduğunu söyleyerek, klasik ve makaralı yayda çok sayıda genç ve yetenekli sporcunun milli takıma katıldığını belirtti. Ergin, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde 27 ülkeden 196 sporcunun katılımı ile düzenlenen 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı müsabakalarında AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.