Türk Takımları Bu Haftayı Avrupa Kupalarında 14 Maçla Geçirecek

Türk Takımlarının Avrupa Kupalarındaki Mücadelesi

Bu hafta, Türk takımları basketbol Avrupa kupalarında önemli bir mücadeleye çıkıyor. 2024-2025 sezonunda Türkiye’yi temsil eden takımlar, erkeklerde 10, kadınlarda ise 4 olmak üzere toplam 14 maça katılacak.

Erkek Takımları

Erkeklerdeki temsilcilerimiz arasında THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom, ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ve Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor.

Kadın Takımları

Kadınlarda ise Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Beşiktaş sahne alacak.

Önemli Maç Programı

Şampiyonlar Ligi'nde Aliağa Petkim, Hapoel Netandel Holon ile karşılaşacak. Bu play-in maçı, FIBA'nın kararıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 14 Ocak'ta Macaristan'ın Szombathely şehrinde planlanıyor.

Bu Haftaki Maç Programı

Türk takımlarının Avrupa kupalarında oynayacağı maçların programı ise aşağıdaki gibidir:

THY Avrupa Ligi

9 Ocak Perşembe:

20.45 Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin (Almanya)

10 Ocak Cuma:

20.30 Anadolu Efes - LDLC ASVEL (Fransa)

BKT Avrupa Kupası

Yarın:

22.30 Valencia (İspanya) - Türk Telekom

8 Ocak Çarşamba:

19.00 Bahçeşehir Koleji - Buducnost VOLI (Karadağ)

21.30 Joventut Badalona (İspanya) - Beşiktaş Fibabanka

Basketbol Şampiyonlar Ligi

Yarın:

20.00 Aliağa Petkim - Hapoel Netandel Holon (İsrail) (Karşılaşma Azerbaycan'da oynanacak)

20.00 Galatasaray - Saint-Quentin Basketbol (Fransa)

8 Ocak Çarşamba:

20.00 Manisa Basket - NINERS Chemnitz (Almanya)

20.30 Promitheas Patras - Karşıyaka

FIBA Avrupa Kupası

8 Ocak Çarşamba:

20.00 TOFAŞ - Zaragoza (İspanya)

Kadınlar FIBA Avrupa Ligi

8 Ocak Çarşamba:

19.00 Fenerbahçe Opet - Valencia (İspanya)

21.30 Basket Landes (Fransa) - ÇBK Mersin

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası

9 Ocak Perşembe:

20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring - LDLC ASVEL (Fransa)

22.00 UFAB 49 (Fransa) - Beşiktaş