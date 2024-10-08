Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda 3'te 3 Yaptı

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Başarıyla İlerliyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Cedevita Olimpija ile karşılaştı. Maç sonunda ev sahibi ekip, mücadeleyi 78-70'lik sonuçla galip tamamladı.

Maça Hızlı Başlangıç

Karşılaşma, her iki tarafın da karşılıklı sayılarıyla başladı. Türk Telekom, Makoundou, Alexander, Brown ve Hanlan ile 5. dakikada 8 sayılık fark yakaladı ve bu durumda konuk takımı molaya zorladı. Cedevita Olimpija, Ogbeide ve Robinson ile pota altından, ayrıca Nikolic, Jones ve Blazic ile dış atışlardan sayılar bularak 9. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi (23-22). İlk çeyrek, Türk Telekom'un 26-22'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Periyotta Rekabet Sürekliliği

İkinci çeyreğin başında seyircinin desteğini arkasına alan Türk Telekom, Obgeide ve Geben'in sayılarına rağmen devrede 43-37 üstün girmeyi başardı.

Üçüncü Çeyrek ve Sonuç Üzerine Etkileri

Üçüncü çeyreğe hızlı bir başlangıç yapan Türk Telekom, 25. dakikada skoru 50-45 yaptı. Çeyreğin ilerleyen bölümlerinde her iki ekip de sayı bulmakta zorlandı; fakat Türk Telekom, Berkan Durmaz'ın smacı ile 29. dakikada 8 sayılık farka ulaştı. Son çeyreğe girerken Türk Telekom, 57-52 önde bulunuyordu.

Dördüncü Çeyrekte Dengeyi Koruma

Dördüncü periyotta Cedevita Olimpija, Ogbeide ve Jones ile farkı 1 sayıya indirmeye çalıştı. Ancak Türk Telekom, İsmet Akpınar'ın 3 sayılık atışı ve Brown'un pota altındaki sayılarıyla maçı 78-70'lik skorla tamamladı. Bu galibiyetle Türk Telekom, üst üste 3. kez kazanmış oldu.

Gelecek Maç

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'ndaki dördüncü hafta maçında 15 Ekim'de Fransa'nın Cosea JL Bourg-en-Bresse takımıyla karşılaşacak.