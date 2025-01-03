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Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Cosea JL'yi Yendi

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Cosea JL'yi 98-89 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 21:50
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Cosea JL'yi Yendi

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Cosea JL'yi 98-89 Mağlup Etti

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 13. haftasında Fransa'nın Cosea JL takımını 98-89 yenerek büyük bir başarıya imza attı.

İlk Çeyrek Mücadelesi

Maçın başında iki takım da iyi bir performans sergileyerek başlasa da, mücadelenin 5. dakikasında Türk Telekom'un 13-10 üstünlüğü ile geçildi. Ev sahibi ekip, Brown, Smith ve Berkan Durmaz ile yay gerisinden sayılar üreterek ilk periyodu 28-25 önde tamamladı.

İkinci Çeyrekte Denge Mücadelesi

İkinci periyoda Cosea JL, 5-0'lık seri ile başlayarak 11. dakikada farkı kapatarak 2 sayı (28-30) öne geçti. Ancak, Türk Telekom'un 6-0'lık serisi ile birlikte 14. dakikada 34-30 önde bitirdi. Cosea JL, geçiş hücumları ile sayı üreterek farkın açılmasına izin vermedi ve Türk Telekom, soyunma odasına 6 sayı farkla 51-45 önde girdi.

Üçüncü Çeyrek Çekişmesi

Üçüncü çeyreğe iyi bir başlangıç yapan konuk ekip, 24. dakikada 5 sayı öne geçerek durumu 54-59 yaptı. Ancak, Türk Telekom'un ABD'li oyun kurucusu Smith çift teknik faulden dolayı oyundan ihraç edildi. Bu noktadan sonra Alexander ile sayılar bulan ev sahibi ekip, farkı kapatarak 59-59 eşitliği sağladı. İki takım da karşılıklı sayılar bulmaya devam ederken, üçüncü periyot 69-69 eşitlikle sona erdi.

Final Periyodunda Çekişme

Final periyodunda geçiş hücumlarından sayılar bulmaya devam eden Fransız temsilcisi, 31. dakikada 74-69 öne geçti. Ancak, Hanlan ve Melih Tunca ile bulduğu sayılarla farkı kapatan Türk Telekom, 81-80 öne geçmeyi başardı. Son ana kadar çekişmeli geçen mücadelede, Türk Telekom rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyerek maçı 98-89 kazandı.

Galibiyet Serisi Devam Ediyor

Bu sonuçla birlikte Türk Telekom, ligde üst üste 4., toplamda ise 8. galibiyetini elde etti.

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