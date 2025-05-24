DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 -0,01%
BITCOIN
4.226.107,3 -0,62%

Türk Telekom, Bursaspor Yörsan'ı 74-70 Yenerek Play-Off’a Yükseldi

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabında Bursaspor Yörsan'ı 74-70 mağlup ederek play-off’a adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 20:06
Türk Telekom, Bursaspor Yörsan'ı 74-70 Yenerek Play-Off’a Yükseldi

Türk Telekom, Bursaspor Yörsan'ı Geçerek Play-Off’a Yükseldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabında heyecan dolu bir mücadelede, Türk Telekom Bursaspor Yörsan'ı 74-70 mağlup ederek play-off’ta mücadele etme hakkı kazandı.

Karşılaşma, her iki takım için büyük öneme sahipti ve Türk Telekom, bu sonuçla Onvo Büyükçekmece Basketbol ile play-off bileti için kıyasıya bir mücadeleye girecek.

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı 9-10 sıra eşleşmesinde Bursaspor...

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı 9-10 sıra eşleşmesinde Bursaspor Yörsan ile karşılaştı.

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı 9-10 sıra eşleşmesinde Bursaspor...

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı 9-10 sıra eşleşmesinde Bursaspor Yörsan ile karşılaştı.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nın Üçüncü Günü Tamamlandı
2
Sinan Şamil Sam: Boğaz'ın Boğası'nın Mirası
3
Emre Belözoğlu: Antalyaspor İçin Talep Ettiğim Şartlar Kabul Edilmeli
4
Genç Yıldız Utku Berk Ersoy, Yamaç Paraşütü ile Uluslararası Arenaya Hazırlanıyor
5
Türk Telekom, Bursaspor Yörsan'ı 74-70 Yenerek Play-Off’a Yükseldi
6
YURTLİG Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası Sakarya'da Başladı

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!