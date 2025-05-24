Türk Telekom, Bursaspor Yörsan'ı 74-70 Yenerek Play-Off’a Yükseldi

Türk Telekom, Bursaspor Yörsan'ı Geçerek Play-Off’a Yükseldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabında heyecan dolu bir mücadelede, Türk Telekom Bursaspor Yörsan'ı 74-70 mağlup ederek play-off’ta mücadele etme hakkı kazandı.

Karşılaşma, her iki takım için büyük öneme sahipti ve Türk Telekom, bu sonuçla Onvo Büyükçekmece Basketbol ile play-off bileti için kıyasıya bir mücadeleye girecek.

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı 9-10 sıra eşleşmesinde Bursaspor Yörsan ile karşılaştı.

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı 9-10 sıra eşleşmesinde Bursaspor Yörsan ile karşılaştı.