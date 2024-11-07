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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı'na Yeni Transfer: Kenneth Smith

Türk Telekom, ABD'li oyun kurucu Kenneth Smith'i kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 16:52
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı'na Yeni Transfer: Kenneth Smith

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Kenneth Smith’i Transfer Etti

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, kadrosunu güçlendirmek amacıyla ABD'li oyun kurucu Kenneth 'Speedy' Smith’i transfer etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kenneth 'Speedy' Smith artık Ankara basketbolu için ter dökecek. Ailemize hoş geldin," ifadelerine yer verildi.

Kenneth Smith'in Performansı

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon İsrail’in Hapoel Bank Yahav takımında çıktığı 11 maçta ortalama 7,5 sayı ve 4,4 asist yaparak dikkat çekti. Türk Telekom, yeni transferi ile sezon boyunca hedeflerine ulaşmayı planlıyor.

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