Türk Tenisi Zeynep Sönmez ile Uluslararası Arenada Yükseliyor

Türk tenisinin yeni bir zafer hikayesi yazdığına dair Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, Zeynep Sönmez sayesinde tarihi anlar yaşandığını belirtti.

Wimbledon Tenis Turnuvası'nı İngiltere'nin başkenti Londra'da yerinde takip eden Müderrisgil, Türk tenisinin uluslararası düzeydeki yükselişine dikkat çekti. Bu nitelikli başarıların Türk tenisinin geleceği için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Müderrisgil, "Bu anlara tanık olmak ve tenisimizin dünyanın en prestijli turnuvalarında kendine güvenle yer almasını sağlamak bizleri gururlandırıyor," dedi.

Zeynep Sönmez'in Wimbledon'daki performansı, sadece kendi kariyerinin değil, aynı zamanda Türk tenisinin de uluslararası ölçekte tanınmasını sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, Türk tenisinin dünya arenasında Zeynep Sönmez'in başarısıyla yükseldiğini görmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.