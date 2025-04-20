Türk ve ABD'li Güreşçiler Edirne'de Dostluk Turnuvasında Buluştu

Edirne'de Uluslararası Dostluk Turnuvası

ABD'nin Maine eyaletinden gelen güreşçiler, Türk sporcularla birlikte dostluk turnuvasında bir araya geldi. Bu etkinlik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlendi.

İlk Antrenman ve Teknik Çalışmalar

Edirne'ye gelen güreşçiler, öncelikle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri eşliğinde Edirneli güreşçilerle teknik ve taktik idman yaptı. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Güreş Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleşen dostluk turnuvasında, toplamda 10 sıklette karşılaşmalar yapıldı.

Türk Güreşçilerin Başarısı

Minderde rakiplerine karşı üstünlük kuran Türk güreşçiler, 9 karşılaşmadan galip ayrıldı. Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, uluslararası sporcuları Edirne'de ağırlamaya devam ettiklerini belirtti.

Yabancı Sporcularla Paylaşılan Tecrübeler

Delen, yabancı ülke sporcularıyla yapılan kampların Türk sporcular için önemli katkı sağladığını ifade etti. "Çocuklarımız yabancı fobisini yeniyor. Her ülkenin sporcularının farklı stilleri var. Karşılıklı bilgi ve beceri paylaşımı oluyor. Aynı zamanda gençler arasında kaynaşma gerçekleşiyor" dedi.

Edirne'nin Spor Tesisleri ve Teşekkürler

Edirne'nin güreş eğitimi alanında önemli tesis ve deneyimli antrenör kadrosuna sahip olduğunu vurgulayan Delen, Edirne Valisi Yunus Sezer ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Güreş Eğitim Merkezi'nin Önemi

Güreş Eğitim Merkezi Antrenörü Habil Kara, bu tür organizasyonların tecrübe paylaşımı açısından son derece kıymetli olduğunu belirtti. "Daha önce Meksika, Venezuela, Ekvador, ABD ve Balkan ülkelerinden güreşçileri Edirne'de ağırladık. Çok güzel çalışmalar oluyor ve sporcularımıza önemli katkı sağlıyor" diye ekledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, ABD'nin Maine eyaletinden Edirne'ye gelen güreşçiler ile Türk sporcular, dostluk turnuvasında karşılaştı. Birlikte antrenman yapan Türk ve ABD'li güreşçiler, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Güreş Eğitim Merkezi Salonu'nda dostluk turnuvasında 10 sıklette mücadele etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, ABD'nin Maine eyaletinden Edirne'ye gelen güreşçiler ile Türk sporcular, dostluk turnuvasında karşılaştı. Birlikte antrenman yapan Türk ve ABD'li güreşçiler, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Güreş Eğitim Merkezi Salonu'nda dostluk turnuvasında 10 sıklette mücadele etti.