Türk Voleybol Tarihinde Bir İlk: Yarı Finale Yükseldik

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Zafer

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin takımını 3-2 mağlup ederek, tarihinde ilk kez yarı finale yükselmeyi başardı.

Mücadele Detayları

Mücadeleye hızlı başlayan Çin, ilk setin başlarında 3 sayılık (4-1) avantajı elde etti. Ancak Hande Baladın, Melisa Vargas ve Eda Erdem Dündar’ın etkili oyunlarıyla Türkiye, 3-0'lık bir seri yakalayarak skoru 4-4'e getirdi. İlk set sonunda, Çin 25-23 kazanarak öne geçti.

İkinci sette A Milli Takım, 1-4'lük bir başlangıç yaptıktan sonra, setin ortasında farklı açarak 20-13 önde tamamladı. Milli takım bu seti 25-21 ile kazanarak eşitliği sağladı.

Çekişmeli Setler

Üçüncü sette, her iki takım karşılıklı sayılar buldu. 24-24'te eşitlik sağlandı; ancak Türkiye, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt’un sayılarıyla bu seti 26-24 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette, Çin 8-2 gibi bir avantaj yakaladı ve seti 25-21 kazanarak durumu eşitledi. Son set ise oldukça çekişmeli geçti; Türkiye son dakikalarında 15-12 kazanarak maçı 3-2'lik skorla tamamladı.

Önemli İstatistikler

Melissa Vargas, 42 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, bu başarı yeteneklerini bir kez daha ortaya koydu. Takım, Londra 2012'de 9. olurken, Tokyo 2020'de çeyrek finalde elenmişti.

Yarı Final Heyecanı

Milliler, yarı finalde İtalya ile Sırbistan karşılaşmasının galibiyle 8 Ağustos'ta mücadele edecek.

Bu tarihi başarıda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gibi isimler de salonda takıma destek verdi.