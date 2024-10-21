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Türk Voleybolunun Hedefi Madalya

Türk voleybolu, uluslararası arenada başarılar peşinde. 2028 Olimpiyatları ve dünya şampiyonaları hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 21:53
Türk Voleybolunun Hedefi Madalya

Türk Voleybolunun Madalya Hedefleri

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, uluslararası başarı hedeflerini vurguladı. 2028 Los Angeles Olimpiyatları ve önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası ile 2026'da Türkiye'de yapılacak Avrupa Şampiyonası için madalya hedeflendi.

Başkan Üstündağ'ın Açıklamaları

Italian Gazeteciler Derneği, İtalya Spor Yazarları Derneği ve Avrupa Spor Yazarları Derneği tarafından düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde ödül kazanmanın kendisi ve ekibi için gurur verici olduğunu ifade eden Üstündağ, "Ülkemizi voleybolda gururla temsil etmenin karşılığında böyle bir ödül almak bizi mutlu etmiştir." diye belirtti.

Altyapı ve Tesisleşme Çalışmaları

Üstündağ, TVF başkanlığının üçüncü dönemini devralmasıyla birlikte plansızlığa yer vermeden altyapı ve voleybol kültürünü yayma çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. "Dün yaptıklarımız, yarın da yapacaklarımızın teminatıdır. İnşallah voleybol doğru bir şekilde hak ettiği yere gelecek." dedi.

Daniele Santarelli'den Değerlendirme

A Mili Kadın Voleybol Takımı'ın başantrenörü Daniele Santarelli, Roma'daki ödül töreninde "Bu harika bir takdir." diyerek hem İtalya'da hem Türkiye'de voleybola katkılarının takdir edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Santarelli, "Büyük milli takımlara karşı rekabet edebilmek için doğru adımları atmalıyız." şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefler

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geleceği hakkında düşüncelerini paylaşan Santarelli, "Olimpiyat oyunlarından sonra her zaman bir nesil değişimi olur ve hedeflerimizi sürekli güncel tutmalıyız." dedi.

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