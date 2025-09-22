Turkcell ile TBF 5 Yıllık Sponsorluk Anlaşması: Milli Takımlar ve BGM'nin İsim Sponsoru

Turkcell, Türkiye Basketbol Federasyonu ile 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı; milli takımlar ana sponsoru ve BGM'nin isim sponsoru oldu.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 13:10
Turkcell ile TBF 5 Yıllık Sponsorluk Anlaşması İmzalandı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Turkcell arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasına göre Turkcell, 5 yıl boyunca milli takımlar ana sponsorluğu ile Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) isim sponsorluğunu üstlenecek.

İmza Töreni

Sponsorluk anlaşması kapsamında BGM'de düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ile davetliler katıldı.

Hidayet Türkoğlu'nun Değerlendirmesi

Törende konuşan Hidayet Türkoğlu, Turkcell ile Türk basketbolu adına "bu iş birliğinin tarihi" olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Bu iş birliği, hem Türk basketbolunun geleceğine hem de İstanbul'un sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sağlayacak. Türk basketbolunu en modern imkanlarla buluşturmak için çalışıyoruz. Bu vizyonun en somut örneklerinden biri, geçen yıl açtığımız Basketbol Gelişim Merkezi. Kulüplerimiz Avrupa'nın en prestijli maçlarını burada oynadı. Binlerce gencimiz hayallerine ulaşmak için burada ter döktü. Bu merkezin bir parçası olan Basketbol Lisesi ise ayrıca gurur kaynağımız. Burada gençler hem kaliteli eğitim alıyor hem de profesyonel basketbol altyapısıyla yetişiyor."

Türkoğlu, ayrıca bu büyük vizyonun hayata geçirilmesinde destek veren isimlere teşekkür ederek, "Bu büyük vizyonun gerçekleşmesinde en önemli destekçilerimizden Sayın Cumhurbaşkanımıza en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca projeyi ilk günden beri yakından takip eden ve her aşamasında yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BGM, İstanbul'un Buluşma Noktası Olacak

TBF Başkanı, Basketbol Gelişim Merkezi'ni yalnızca bir spor tesisi olarak görmediklerini; merkezin sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak bir yaşam merkezi haline dönüştürüleceğini belirtti. Türkoğlu, "BGM, İstanbul'un sosyal ile kültürel hayatına büyük katkı sağlayacaktır. Turkcell, yıllardır spora, kültüre ve sanata destek veriyor. Şimdi de milli takımların ana sponsoru ve Basketbol Gelişim Merkezi'nin isim sponsoru olarak yanımızda" dedi.

Türkoğlu, sponsorluk desteklerinin sadece bir isim sponsorluğu olmadığını, bunun Türk basketbolunun tesisleşmesine, altyapısına ve kültürel gelişimine uzun vadeli bir yatırım olduğunu vurguladı: "Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi, sadece basketbol değil sosyal etkinliklerle de dopdolu olacaktır. Gençler, aileler ve taraftarlar burada sporu ve sanatı bir arada yaşayacaktır."

Son olarak Türkoğlu, projeye katkı veren Şenol Kazancı ve Ali Taha Koç'a teşekkür ederek, "Bu tarihi anlaşmanın Türk basketboluna ve Turkcell'e hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

