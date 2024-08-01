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Turkcell Süper Kupa Maçında Hakem Atilla Karaoğlan Düdük Çalacak

Galatasaray ve Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. Hakem Atilla Karaoğlan yönetiminde İstanbul'da oynanacak.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 12:50
Turkcell Süper Kupa Maçında Hakem Atilla Karaoğlan Düdük Çalacak

Turkcell Süper Kupa Maçının Detayları

Geride kalan sezonun Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor.

Hakem Atilla Karaoğlan Görevde

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruda, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te başlayacak olan bu önemli maçta hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı belirtildi.

Maçın Yardımcı Hakemleri

Maçta hakem Atilla Karaoğlan’a yardımcılık yapacak isimler ise Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç olarak belirlendi. Ayrıca, dördüncü hakem olarak da Mehmet Türkmen görev alacak.

Bu kritik mücadele, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratması bekleniyor.

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