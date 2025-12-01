Kocaeli Üniversitesi'nde TMOK Fair Play Buluşması

TMOK Fair Play Üniversiteler Kervanı, Kocaeli Üniversitesi'nde panel, sergi ve ziyaretlerle fair play felsefesini öğrencilerle buluşturdu.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:26
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) geleneksel Fair Play Üniversiteler Kervanı, Kocaeli Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek fair play felsefesini anlattı ve yaşatmayı hedefleyen etkinlikler düzenledi.

Ziyaretler ve takdimler

TMOK Fair Play Komisyonu, etkinlik öncesinde Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey'i ziyaret etti. Avşarbey, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek fair play'in sportif ve toplumsal kültürün, ayrıca yaşamın değişmez olgularından biri olduğunu vurguladı.

Komisyon, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik'i ziyaret etti. Komisyon Başkanı Haldun Domaç, Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik'e destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek bir fair play plaketi takdim etti.

Sergi ve panel

Ziyaretlerin ardından Spor Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere yönelik fotoğraf ve karikatür sergisi gezildi. Ardından gerçekleştirilen panelde komisyon üyeleri fair play konusunu farklı başlıklarla ele aldı.

Panellerde yapılan sunumlar şu şekildeydi:

Haldun Domaç – 'Fair Play nedir?'

Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu – 'Fair Play ve Kişisel Gelişim'

Doç. Dr. Gülçin Güven – 'Atatürk ve Fair Play'

Murat Faruk Özbay – 'Fair Play'in Türkiye ve dünyadaki geçmişi ve bugünü'

Hüseyin Özkök – 'Gazeteci gözüyle Fair Play'

Dr. Başak Sönmez – 'Görsellerle Fair Play'

Katılım ve teşekkürler

Yoğun öğrenci katılımıyla gerçekleşen panelin ardından Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mine Gül, TMOK Fair Play Komisyonu üyelerini ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek katılımcılara teşekkür belgeleri takdim etti.

TMOK Fair Play Komisyonu ise destekleri dolayısıyla Doç. Dr. Mine Gül, Öğretim Gör. Rıza Erdal ve Dr. Öğr. Üyesi Kemal Gazanfer Gül'e birer fair play madalyonu verdi.

İyiye, güzele, doğruya sloganıyla yürütülen etkinlik, fair play değerlerini üniversite gençliğiyle buluşturmayı amaçladı.

