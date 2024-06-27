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Türkiye, 10 kşi kalan Çekya'yı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye, Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Maçın detayları ve oyuncuların performansları haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 00:02
Türkiye, 10 kşi kalan Çekya'yı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

TÜRKİYE, ÇEKYA KARŞISINDA ZORLU MÜCADELEYİ KAZANDI

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda heyecan doruktaydı. Türkiye, son hafta maçında uzun süre 10 kişi oynayan Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi başardı. Maç, Almanya'nın Hamburg kentindeki Imtech Arena'da oynandı ve Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetiminde gerçekleşti.

Maçın kırılma anı 20. dakikada yaşandı. Çekya'da Antonin Barak, Arda Güler'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu durum, Türkiye'nin oyun planını etkili bir şekilde değiştirdi ve üstünlüğü ele geçirmesini sağladı.

İLK YARI: TÜRKİYE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ

Türkiye, rakibinin eksik kalmasının avantajını kullanarak oyunun kontrolünü ele aldı. Ancak ilk yarı boyunca etkili ataklar yapmalarına rağmen golü bulmakta zorlandılar. Hakan Çalhanoğlu'nun 52. dakikadaki golü, Türkiye'nin öne geçmesini sağladı ve takımın moralini yükseltti.

İKİNCİ YARI: ÇEKYA'NIN EŞİTLİĞİ VE TÜRKİYE'NİN CEVABI

İkinci yarıya dengeye getirmek için çıkan Çekya, 66. dakikada Tomas Soucek'in golüyle skoru 1-1'e taşıdı. Ancak Türkiye, maçın son dakikalarında Cenk Tosun'un attığı golle tekrar öne geçmeyi başardı ve 2-1'lik skorla galip gelerek son 16 turuna yükseldi.

TÜRKİYE'NİN ÇEYREK FİNAL HEYECANI

Türkiye, bu galibiyetle birlikte Avusturya ile çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek. Vincenzo Montella'nın önderliğindeki ekip, takımın genç ve yetenekli oyuncularıyla turnuvada ilerlemeye çalışacak.

MAÇIN DETAYLARI VE ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte Çekya'nın etkili başlaması dikkat çekti. İlk dakikalarda Mert Günok, Provod'un şutunda kalesini korudu ve Türkiye'nin savunmasını sağlam tuttu.

Türkiye ise sol kanattan etkili gelmeye çalıştı. Arda Güler'in 12. dakikada çektiği sert şut az farkla auta gitti ve Türkiye'nin gol arayışı devam etti.

Çekya'nın 20. dakikada 10 kişi kalmasıyla birlikte Türkiye'nin üstünlüğü arttı. Ancak ilk yarı boyunca golü bulmakta zorlandılar ve skor 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Türkiye, Hakan Çalhanoğlu'nun 52. dakikadaki golüyle öne geçti. Ancak Çekya, 66. dakikada Soucek'in golüyle durumu eşitledi ve maça yeniden denge getirdi.

Maçın son dakikalarında Türkiye'nin baskısı sonuç verdi ve Cenk Tosun'un attığı golle 2-1 öne geçtiler. Bu golle birlikte Türkiye, son 16 turuna yükselerek çeyrek finale yükselme hakkı elde etti.

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