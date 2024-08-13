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Türkiye 16 Yaş Altı Basketbol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Türkiye, Litvanya'yı 77-68 yenerek FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale geçti.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 23:54
Türkiye 16 Yaş Altı Basketbol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Baskette Türkiye'nin Zaferi

FIBA Erkekler 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türk takımının başarısı, sporseverleri sevindirdi.

Maçın Detayları

Litvanya ile oynanan son 16 turu mücadelesinde, Türkiye basketbol temsilcisi 77-68’lik skorla galip gelerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Karşılaşma, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Nea Alikarnassos Arena'da gerçekleştirildi. Türkiye, ilk yarıyı 43-27 önde tamamlayarak önemli bir avantaj elde etti.

Ev Sahibine Hazırlık

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren ay-yıldızlılar, maçı 77-68'lik sonuçla tamamladı. Çeyrek finalde, Türkiye yarın ev sahibi Yunanistan karşısında sahada olacak. Böylece, Türk basketbol yetenekleri bir kez daha uluslararası arenada kendini gösterme şansı buluyor.

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