Türkiye 16 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Sırbistan'ı Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı

Voleybol: 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'
Bulgaristan'da gerçekleştirilen Voleybol 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan ile oynadığı ikinci maçta 3-0 galip geldi.
Maç Sonuçları
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun verdiği bilgilere göre, milli takım rakibini setlerde 25-21, 25-22 ve 25-18'lik skorlarla mağlup ederek turnuvadaki ikinci galibiyetlerini elde etti.
Gelecek Maç
Milliler, turnuvanın bir sonraki maçında 26 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te Karadağ ile karşılaşacak.
Türkiye'nin voleybol başarısı devam ediyor!