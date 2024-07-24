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Türkiye 16 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Sırbistan'ı Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı

Türkiye, 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek başarılı bir performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 20:25
Türkiye 16 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Sırbistan'ı Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı

Voleybol: 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'

Bulgaristan'da gerçekleştirilen Voleybol 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan ile oynadığı ikinci maçta 3-0 galip geldi.

Maç Sonuçları

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun verdiği bilgilere göre, milli takım rakibini setlerde 25-21, 25-22 ve 25-18'lik skorlarla mağlup ederek turnuvadaki ikinci galibiyetlerini elde etti.

Gelecek Maç

Milliler, turnuvanın bir sonraki maçında 26 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te Karadağ ile karşılaşacak.

Türkiye'nin voleybol başarısı devam ediyor!

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