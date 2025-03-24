Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya ile Aynı Grupta!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerinde E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile mücadele edecek.
İspanya, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda'yı penaltılarla 5-4 yenerek yarı finale yükseldi ve bu başarıyla Türkiye'nin rakibi oldu. Türkiye, Macaristan'ı play-off turundaki iki maçta da mağlup ederek Uluslar Ligi A grubu'na çıkmayı başardı.
2026 Dünya Kupası Avrupa Kıtası Elemeleri Grupları
Elemelerdeki gruplar şu şekilde oluştu:
- A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya
- B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre
- C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya
- D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna
- E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE
- F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz
- G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta
- H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino
- I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova
- J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn
- K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk
- L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık
Elemelerin Statüsü
2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde, grupları ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada olan 4 grup birincisi, toplamda 16 takım olacağı şekilde dörderli 4 yola ayrılacak. Tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1 takım daha (toplam 4 takım) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.