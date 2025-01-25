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Türkiye 24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası'nda İkinci Maçını Kazandı

Türkiye, 24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası'nın ikinci gününde Gürcistan'ı 75-52'lik skorla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 23:07
Türkiye 24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası'nda İkinci Maçını Kazandı

24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası'nda Türkiye'nin Başarısı Sürüyor

24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası'nın ikinci gününde 16 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, Gürcistan karşısında sahadan 75-52 galip ayrıldı. Bu sevindirici sonuçla ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ikinci maçını da kazanmış oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, karşılaşmanın Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştiği belirtildi. İlk yarısını 43-17 gibi güçlü bir skorla önde tamamlayan milli takım, maçı kolay bir zaferle sonlandırdı.

Maçta öne çıkan isimlerden Demir Öztürk, 16 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Kartal Bora Şimşek de 11 sayıyla katkıda bulundu.

Öte yandan, programın ilk maçında Sırbistan, Romanya'yı 82-64 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Türkiye, organizasyondaki ilk karşılaşmasında da Romanya'yı 101-63 mağlup etmişti.

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