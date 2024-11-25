Türkiye, 26. Kez Avrupa Basketbol Şampiyonası'na Katılacak

Türkiye, 26. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na Katılıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan'ı deplasmanda 81-76 yenerek tarihindeki 26. kez Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti. Bu galibiyetle birlikte Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda üçüncü galibiyetini almış oldu ve 2 maç kala grupta ilk 3'e girmeyi garantiledi.

2025 Avrupa Şampiyonası Detayları

42. Avrupa Basketbol Şampiyonası, 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihleri arasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya ortaklığıyla düzenlenecek. Türkiye, ilk kez 1949 yılında bu prestijli şampiyonaya katılmıştı ve bu organizasyonda yer alacak 26. kez mücadele edecek.

A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası Tarihi

A Milli Erkek Basketbol Takımı şimdiye kadar katıldığı Avrupa Şampiyonalarında farklı başarılar elde etti. İşte katıldığı yıllar ve dereceleri:

1949 - Mısır - 4.

1993 - Almanya - 11.

2001 - Türkiye - 2.

2017 - Türkiye-Romanya-Finlandiya-İsrail - 14.

2022 - Çekya-Gürcistan-İtalya-Almanya - 10.

2025 - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya -

Erkeklerden Sonra Kadınlar da Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Kadın Basketbol Takımı da, elemelerin bitimine 2 maç kala grup aşamasını geçmeyi garanti ederek Avrupa Şampiyonası vizesini aldı. Böylelikle Türkiye, 2025 yılında hem kadın hem de erkek basketbol takımlarıyla Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Son İki Maç ve Hedefler

A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerde iki maç daha oynayacak. Ay-yıldızlılar, bu maçlarda grup liderliğini almak için mücadele edecek. 20 Şubat'ta İtalya ile Türkiye'de ve 23 Şubat'ta İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Cedi Osman'dan Etkili Performans

Maçta dikkati çeken diğer bir detay, Cedi Osmanın gösterdiği performanstı. Cedi, karşılaşmayı 33 sayı ve 11 ribaund ile tamamlayarak "double-double" yaptı. Öte yandan, NBA'den Avrupa basketboluna dönen Ömer Faruk Yurtseven de 22 sayı, 9 ribaund ile galibiyete önemli katkı sağladı.

Tüm Sayılar İlk 5'ten Geldi

Türkiye'nin Macaristan karşısında ürettiği sayılar, tamamıyla ilk 5 oyuncularından geldi. Kenan Sipahi, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven, milli takımın başlangıç beşini oluşturarak benchten skor katkısı sağlayamadılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.