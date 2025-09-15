Türkiye 3-1 Libya: A Milli Erkek Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda 2'de 2 Yaptı

Türkiye 3-1 Libya: A Milli Erkek Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda 2'de 2

Manila'da G Grubu maçında Ay-yıldızlı ekip sahadan galip ayrıldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki ikinci maçında Libya'yı 3-1 mağlup etti.

Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan karşılaşma setleri 25-18, 23-25, 25-14 ve 25-16 şeklinde sonuçlandı.

Bu galibiyetle milliler turnuvada 2'de 2 yaptı ve grubundaki iddiasını sürdürdü.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü ve son maçında 17 Eylül Çarşamba günü Kanada ile mücadele edecek.