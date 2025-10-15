Türkiye 4-1 Gürcistan: Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'den Dünya Kupası Mesajı

Türkiye 4-1 Gürcistan: Kocaeli'de kritik galibiyet

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti. Maçın ardından kaptan Hakan Çalhanoğlu ve savunma oyuncusu Merih Demiral basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu: "Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak"

Maçın ardından konuşan kaptan Hakan Çalhanoğlu, kıran kırana geçen maçta oluşan atmosferi överek, "Bugün 101. maçımı yaptım, inşallah daha niceleri olur. Güzel bir adım attık, takım olarak çok mutluyuz. Önemli bir galibiyet. Diğer kampa hazırlanacağız. Diğer kamp bizim için çok önemli. İki maçta da 10 gol attık iyi skorlar aldık. Averaj için çok önemli bir skor. İnşallah diğer kampta böyle olur." dedi.

Çalhanoğlu, bireysel performanstan çok takım başarısına vurgu yaparak, "Bu kampta iyi hazırlandık. Bizim için önemli maçlardı, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah diğer kampta aynı performansı gösterebiliriz." ifadelerini kullandı.

Milli takım formasını en fazla giyen futbolcular arasında yer almasıyla ilgili soruya Çalhanoğlu şöyle yanıt verdi: "Benim için ağabeylerim efsanedir. Biliyorsunuz Arda ağabey (Turan), Emre ağabey (Belezoğlu), Rüştü ağabey (Reçber) ve diğer ağabeylerimle aynı formayı taşıdım bu benim için ayrı gurur. Onlara da teşekkür etmek istiyorum ben onların sayesinde de önemli bir oyuncu oldum. Eski hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Çok mutluyum. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Önemli adımlar attık, yaklaşıyoruz. İnşallah nasip olur."

Merih Demiral: "Sahaya gereken karakteri, gereken özveriyi koyduk"

Gürcistan karşısında iki gol kaydeden Merih Demiral, memleketi Kocaeli'de oynamanın kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Demiral, taraftara yaşattıkları atmosfer için teşekkür ederek, "Küçük çocukken burada sokaklarda top oynarken bunun hayalini kuruyordum. Allah bana bunu nasip etti. Çok güzel bir atmosfer vardı bugün. Bütün Kocaelispor taraftarına, Hodri Meydan’a, bütün Kocaeli’ye teşekkür ediyorum. Çok güzel anılar yaşattılar bize. İnşallah böyle devam edip Dünya Kupası'na katılırız. 4-1 plaka oldu. O da Kocaelililer için ayrı bir güzellik oldu. Çok mutluyuz, gururluyuz." dedi.

Gruptaki durumu değerlendirirken Demiral, "6 puana çıkarttık farkı. Böyle oynarsak eğer bütün maçlarda çok iyi performans göstereceğimize inanıyorum. Bugün gerçekten sahaya gereken karakteri, gereken özveriyi koyduk. O yüzden ayrıca çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki 2 maçta da en iyi sonuçları alıp Dünya Kupası'nda olacağız." ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan'dan sonra Dünya Kupası Elemeleri'nde 3 gol atan ilk savunma oyuncusu olduğu hatırlatılınca Demiral, "Çok mutluyum Alpay hocaya (Özalan) da selam olsun. Mutluyum ayrı bir geceydi bizim için." dedi.

Duran toptan gelen iki golü değerlendirirken Demiral, "Hakan ağabey sağ olsun kafama atıyor topu bize de sadece dokunmak kalıyor. Onlarla oynadığım için çok mutluyum. Hakan ağabeyle de Arda'yla da hep maçtan önce konuşuyoruz. Onlara 'Buraya atın.' diyorum. Onlar da atıyorlar, o yüzden çok mutluyum. Hep çalışıyorum Hakan Balta hoca da hep yardımcı oluyor bize. Her maç öncesi çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

Golden sonra tribünlere bozkurt işareti yapmak için Hakan Çalhanoğlu'ndan izin alıp almadığı sorulduğunda Demiral, "O konulara çok girmek istemedik. Sadece mutlu olduk, goller üst üste gelince. Milli takımda oynamaktan her zaman gurur duyuyorum. Bunu da her zaman sahaya yansıtmaya çalışıyorum. İnşallah hiçbir zaman mahcup olmayız." dedi.

