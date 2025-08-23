Türkiye 96-85 Karadağ — Alperen Şengün 26 Sayıyla Öne Çıktı

Maç Özeti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesindeki son hazırlık maçında Karadağ'ı Basketbol Gelişim Merkezi'nde 96-85 mağlup etti. Karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekip etkili hücumları ve disiplinli oyunuyla galibiyete ulaştı.

Karşılaşmanın ilk çeyreği karşılıklı basketlere sahne oldu ve Türkiye, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Şehmus Hazer'in etkili oyunuyla birinci periyodu 26-24 önde tamamladı. İkinci çeyrekte milliler Alperen Şengün ile skor üretse de savunmada zayıf kaldı ve soyunma odasına 49-47 geride girdi.

İkinci yarıda hücumda hızlanan Türkiye, özellikle Alperen Şengün'ün üstün performansıyla final periyoduna 12 sayılık (76-64) avantajla girdi. Son çeyrekte oyun ve skor üstünlüğünü koruyan A Milli Takım, mücadeleyi 96-85 kazandı.

Bakan Bak Maçı Yerinde İzledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki özel karşılaşmayı saha kenarından takip etti. Bakan Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu üyelerinden aynı zamanda Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile birlikte maçı izledi.

Maç sonunda soyunma odasına inen Bakan Bak, ay-yıldızlı takıma Avrupa Şampiyonası öncesi başarı diledi.

Alperen Şengün'den Etkileyici Performans

A Milli Takım'ın Karadağ karşısındaki yıldızı Alperen Şengün oldu. 27 dakika 26 saniye süre alan NBA patentli oyuncu, maçı 26 sayı, 11 ribaunt, 2 asist ve 4 top çalma ile tamamladı. Ay-yıldızlı ekipte Cedi Osman 19 sayı, Şehmus Hazer ve Futkan Korkmaz ise 10'ar sayıyla mücadele etti.

Basketbol Gelişim Merkezi Kapalı Gişe

Türkiye-Karadağ hazırlık maçına basketbolseverler büyük ilgi gösterdi. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki 10 bin kapasiteli ana salonun biletleri maça saatler kala tükendi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı. Tribünler Türk bayraklarıyla donatılırken taraftarlar ay-yıldızlı bayraklarla milli maç heyecanını yaşadı.