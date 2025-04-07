Türkiye A Milli Kadın Takımı, Slovenya Maçı Öncesi İddialı: "Play-Off’a Çıkma Hedefimiz Var!"

Türkiye A Milli Kadın Takımı Slovenya ile Karşılaşıyor

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Türkiye, yarın Slovenya'yı Sivas'ta konuk edecek. A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Güven Dolu Mesajlar

Kıragası, genç yetenekler ve deneyimli oyunculardan oluşan kadrosuna güvendiğini belirterek, "Bu oyuncu grubuna çok güveniyorum. En kötü play-off oynayacağımızdan da son derece eminim," dedi.

Maçın oynanacağı 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, Sivas’a gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Kıragası, "Milli takımı bu kadar güzel kucakladıkları için tüm halka, yerel yönetime teşekkür ediyoruz," şeklinde konuştu.

Önceki Maçın Değerlendirmesi

Kıragası, grup aşamasında Slovenya'ya karşı talihsiz bir mağlubiyet aldıklarını hatırlatarak, "Maçı iki yarıda değerlendirmek gerekiyor. İlk yarıda Slovenya'nın hızlı oyununa karşı gerekli tepkiyi veremedik, ikinci yarı ise milli takım ruhuna yakışır bir mücadele gösterdik," dedi.

Play-Off Hedefi Sürüyor

Gruplarındaki play-off'lara katılma hedeflerini vurgulayan Kıragası, "Hala şansımız var. Slovenya grup lideri ve dünya sıralamasında 25’inci olan İrlanda’yı 4-0 yendi," diye konuştu. Kıragası, Türk kadın futbolunun potansiyeline dikkat çekerek, "Biz zoru seviyoruz ve takımımıza güveniyoruz," şeklinde sözlerini sürdürdü.

Taraftar Desteği Önemli

Kıragası, yarınki maçın önemini vurgulayarak taraftar desteğinin kritik olduğunu belirtti.

Oyuncuların Beklentileri Yükseliyor

Milli futbolcu Ece Türkoğlu, Slovenya'dan kötü bir sonuçla döndüklerini hatırlatarak, "Grubumuz gerçekten zor, ama zor rakipleri seviyoruz. Yarın 3 puan için sahaya çıkacağız," dedi.

Bir diğer milli futbolcu Ebru Topçu ise takım arkadaşlarına güvendiğini ve Sivas halkının desteklerinin motivasyonlarını artırdığını vurguladı.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında yarın Slovenya'yı Sivas'ta konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında yarın Slovenya'yı Sivas'ta konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.